Vendeva droga alla stazione, arrestato dopo la segnalazione di un cittadino

Fontivegge, il 40enne tunisino alla vista degli agenti di polizia ha tentato la fuga ma è stato fermato. Addosso aveva anche un coltello

Offriva droga nei pressi dell’ingresso della stazione di Fontivegge. Una persona ha avvertito a polizia, che in tempo tempo ha rintracciato l’uomo segnalato. Alla vista degli agenti il 40enne, di nazionalità tunisina, ha tentato la fuga.

Gli agenti lo hanno raggiunto e perquisito. Addosso aveva un coltello e due pacchetti in cellophane pieni di hashish, oltre a 215 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il 40enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del pubblico ministero, accompagnato presso la casa Circondariale di Perugia – Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’uomo è stato anche deferito alla Procura della Repubblica per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.