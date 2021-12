Vende auto senza mai pagare tasse, sede legale era ex ristorante diroccato al Trasimeno - Tuttoggi

Il 40enne in due anni avrebbe venduto ben 106 auto senza mai pagare le tasse, scoperto dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Perugia

I funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) di Perugia hanno scoperto un rivenditore di auto che sarebbe risultato evasore totale nei confronti del Fisco. L’Iva evasa sarebbe pari ad oltre 550mila euro. Sono state elevate per questo sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 1,1 milioni a un massimo di 2,3 milioni di euro.

A capo dell’azienda, una ditta individuale aperta alla fine del 2018, un cittadino romeno classe 1971 che nei due anni successivi ha omesso – secondo le Dogane – di presentare la dichiarazione dei redditi evadendo totalmente.

L’attività di analisi del Servizio di vigilanza antifrode doganale perugino che ha richiesto il supporto, attivando i vigenti Protocolli di cooperazione, delle autorità doganali di Olanda, Germania e Belgio (i tre Paesi da cui venivano importate le autovetture), ha consentito di ricostruire il volume degli affari del rivenditore che nei due anni avrebbe venduto ben 106 veicoli. Auto anche di grossa cilindrata (spiccano Audi A6, Bmw serie 7, solo per citare due modelli) il cui costo veniva versato dagli acquirenti su conti correnti di banche della Romania.

Una curiosità: al momento di verificare la sede legale dove il 40enne aveva fissato la propria attività, i funzionari ADM si sono trovati davanti non a un autosalone ma a un piccolo edificio, abbandonato da anni e che in passato era stato un frequentato ristorante sito nella zona del Lago Trasimeno. Sono in corso le procedure per la notifica dei provvedimenti amministrativi, mentre proseguono ulteriori accertamenti sul presunto evasore e la sua attività.