Veleni e colpi bassi per la poltrona dell'Unione Comuni che nessuno vuole | La morale di mister assenze - Tuttoggi.info

Veleni, colpi bassi, di tutto, complice un cambio di casacca, pur di scardinare il rinnovo della candidatura della sindaca Elisa Sabbatini, in quota al centrodestra, dalla Presidenza dell’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino. Sarebbe al terzo mandato. Voluto da tutti e 8 i sindaci il 26 luglio scorso ma, appresa la notizia – probabilmente con l’aiuto di un “cavallo di troia”, il consigliere di Castel Ritaldi che ha cambiato casacca e potrebbe far pendere l’elezione in favore del centrosinistra – Cives e dem hanno cominciato una battaglia politica per scalzare la candidata, fatta anche di telefonate (sembra alcune registrate) a destra e manca pur di ottenere lo scranno più alto. Dopo aver contino il sindaco di Montefalco a presentare la propria candidatura.

Coì, nell’ultimo Consiglio comunale di Castel Ritali è andato in scena un teatrino che non ti aspetti. Con il clamoroso autogol di chi richiamava l’etica altrui dimenticando che, per le assenze maturate, sarebbe già decaduto dal proprio ruolo nell’Unione. Per leggere tutta la NOTIZIA CLICCA QUI (all’interno il video streaming della seduta)