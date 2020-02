Veicolo in fiamme sulla SS3 Flaminia, tra Trevi e Sant'Eraclio - Tuttoggi

Sulla strada statale 3 “Via Flaminia” il traffico in direzione Perugia è temporaneamente bloccato tra Trevi e Sant’Eraclio (km 144,900), in provincia di Perugia, a causa di un veicolo in fiamme.

Si registrano rallentamenti anche sulla carreggiata in direzione Spoleto, dove al momento si transita su una sola corsia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione in piena sicurezza appena possibile.

