Veicolo aziendale, ecco gli accessori indispensabili - Tuttoggi

Senza un caricabatteria si può fare ben poco, ed ecco spiegato perché è bene averne sempre uno a portata di mano, e un altro disponibile in caso di rottura del primo.

I telefoni di oggi si scaricano in seguito a un utilizzo intenso, cosa che spesso avviene quando si utilizza il tablet o lo smartphone per lavoro.

2. Borsa con ricambi

Tenere nel mezzo aziendale una borsa con dei vestiti di ricambio è sempre un’ottima idea.

L’imprevisto è sempre dietro l’angolo e nessuno vorrebbe arrivare a un incontro di lavoro con un cliente o a un meeting con una macchia da caffè o di sudore sulla camicia.

Prendi i ricambi adatti e conservali nel bagagliaio del mezzo, all’interno di una borsa come una tote bag o una delle tante shopper personalizzate economiche che regalano le imprese, utile in diverse altre occasioni quando sei fuori con l’auto aziendale.

All’interno di una delle tante shopper personalizzate online puoi anche inserire tutto quello che serve per la toilette quotidiana, dalla schiuma da barba fino ai trucchi.

3. Smartphone holder

Un altro accessorio indispensabile è il porta smartphone per veicoli.

Si aggancia quasi sempre alle bocchette dell’aria condizionata del mezzo, oppure con ventosa sulle plastiche frontali, o direttamente sul vetro.

In questo modo, si può utilizzare il telefono come navigatore GPS, fare ricerche con i comandi vocali e averlo a portata di mano mentre si è all’interno del veicolo.

4. Mappa cartacea

Cosa fare quando si perde la direzione e lo smartphone è scarico?

Si utilizza il caricabatteria, oppure una mappa cartacea.

Benché viviamo nell’era digitale, le mappe sono ancora molto utili in qualsiasi contesto, specie quando si va da un cliente che lavora in una zona sconosciuta.

Si potrebbe perdere il segnale del telefono cellulare, e senza una mappa si rischia di rimanere da soli in mezzo alla strada.

5. Kit primo soccorso

Questo accessorio è obbligatorio per la propria sicurezza e per quella altrui.

In caso di incidente o ferita lieve, è sempre bene disinfettare e coprire con garze e cerotti se opportuno.

Un kit completo si può reperire in molti supermercati, negozi di accessori auto e anche online per poche decine di euro.

Potrebbe rivelarsi fondamentale anche nel caso in cui bisogna soccorrere dei feriti lungo la propria strada.

6. Torcia

In caso di malfunzionamento del mezzo dopo il tramonto, ti servirà una torcia.

Non tutti gli smartphone ne hanno una abbastanza potente da illuminare a sufficienza, e una torcia luminosa è economica e facile da reperire.

Tienila nel cruscotto, nel vano porta oggetti dello sportello, e procurati delle batterie di riserva se non la si può caricare utilizzando la presa USB o l’accendisigari del tuo veicolo aziendale.

7. Accessori contro la neve

Raschietto per rimuovere la neve e spray antigelo ti faranno comodo.

Questi due accessori sono molto importanti quando si lavora alla guida del mezzo aziendale durante l’inverno.

Spruzzare del liquido antigelo spray su serratura dello sportello e sul parabrezza aiuta a sciogliere la neve che impedisce una partenza immediata.

Il raschietto è la soluzione dopo una nevicata, e deve essere utilizzato con attenzione per non rovinare il vetro.

Fai in modo che nel tuo veicolo aziendale ci sia tutto l’occorrente per avere sempre sicurezza e comfort a portata di mano, in qualsiasi stagione e situazione.