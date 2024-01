Veicoli a motore nei sentieri senza divieti, la lettera di 23 sindaci contrari

Gli amministratori di Città di Castello, Spoleto, Assisi, Gubbio, Narni e altri chiedono alla Regione di sospendere la norma

Non hanno soldi per tabellare i sentieri dove, in virtù dell’emendamento presentato dal consigliere regionale Emanuela Puletti ed approvato dal Consiglio regionale, potrà essere consentito transitare con mezzi a motore se non espressamente vietato. Ventitre sindaci umbri amministrati dal centrosinistra giustificano così, in una lettera aperta indirizzata alla governatrice umbra Donatella Tesei, agli assessori, Roberto Morroni e Paola Agabiti, e al presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta, la richiesta si annullare le modifiche alla legge regionale 19 novembre 2011, n. 28.

La lettera dei 23 sindaci

La lettera è firmata dai sindaci di Allerona, Assisi, Baschi, Castel Viscardo, Castiglione del Lago, Città di Castello, Corciano, Costacciaro, Fossato di Vico, Guardea, Gubbio, Montecchio, Monte Santa Maria Tiberina, Montecchio, Narni, Paciano, Pietralunga, San Giustino, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spello e Spoleto.

“Appena la suddetta normativa entrerà in vigore, visto che la segnaletica richiesta non è stata posta in opera – – scrivono i 23 sindaci – tutta la viabilità minore dei nostri territori diverrà di fatto percorribile dai veicoli a motore. Per impedire che ciò avvenga, in particolar modo con riferimento alla viabilità principalmente utilizzata dal turismo slow, legato alla sentieristica religiosa e naturalistica che caratterizza la nostra Regione – proseguono i firmatari della lettera – le nostre Amministrazioni dovranno, in tempi estremamente brevi, investire risorse di cui non dispongono per le manutenzioni dei tratti di competenza comunale, nonché dotarsi di tabelle i cui contenuti non sono stati ancora definiti dal legislatore regionale”.

Per questi motivi chiedono di sospendere l’entrata in vigore della nuova norma e di concordare tempi e risorse economiche adeguate “affinché i Comuni non vengano messi in difficoltà per adeguarsi alla nuova normativa”.

“Parliamo di migliaia di tracciati ricadenti nei nostri territori – si legge ancora nella lettera – che solo per essere censiti, al fine di valutare quali mantenere in condizioni di divieto al transito e quali invece da inserire nella disponibilità dei veicoli a motore, richiederanno uno sforzo notevole ai nostri uffici comunali, già stremati e oberati di lavoro soprattutto con riguardo alle progettazioni e alle rendicontazioni Pnrr”.

A sostegno della richiesta dei 23 sindaci si schiera il consigliere regionale del Pd Michele Bettarelli, che aveva già chiesto una sospensione del provvedimento per avviare un’audizione in

Seconda commissione con amministratori locali e portatori d’interesse”.

Le posizioni nel dibattito

Prosegue, dunque, il dibattito su una normativa che, da diversi punti di vista, era evidentemente molto sentita. Ad attaccare per primi erano stati gli ambientalisti, che temono danni al territorio. E alcune guide turistiche, che vedono minacciato il cosiddetto turismo lento. Dall’altra parte ci sono i cacciatori, per i quali in questo modo vengono meno le ambiguità che hanno portato nel tempo all’elevazione di multe che poi sono state annullate solo nei tribunali amministrativi. Rivendicando, in realtà, di essere loro le prime sentinelle del territorio, anche attraverso interventi di manutenzione della viabilità secondaria utilizzata comunque in modo saltuario.

La proponente dell’emendamento poi approvato da tutto il centrodestra, Manuela Puletti, ha replicato alle critiche spiegando che si tratta di una norma di buonsenso, che elimina le incertezze ed i conseguenti contenziosi, consentendo una fruizione, comunque regolamentata anche a tutela dell’ambiente, di tutto il territorio umbro.