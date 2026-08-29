Vasto incendio nell'Agrigentino, 30 persone evacuate a Menfi - Tuttoggi.info

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Vasto incendio nell’Agrigentino, 30 persone evacuate a Menfi

ItalPress

Vasto incendio nell’Agrigentino, 30 persone evacuate a Menfi

Sab, 29/08/2026 - 17:02

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AGRIGENTO (ITALPRESS) – Vasto incendio a Menfi, nell’Agrigentino, in un’area compresa tra contrada Cipollazzo e la zona collinare in prossimità della frazione balneare di Porto Palo. Sul posto Vigili del Fuoco, personale della Protezione Civile, il Corpo Forestale e agenti della Polizia Locale impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Minacciate dalle fiamme alcune abitazioni. Trenta persone, a scopo precauzionale, sono state evacuate. Il rogo ha prodotto una fitta nube di fumo che ha interessato anche la viabilità, rendendo particolarmente difficili le condizioni di transito. Per questo motivo è stata temporaneamente interdetta al traffico la strada che collega contrada Fiori con Porto Palo. xu3/vbo/mca1

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