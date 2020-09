Vasto incendio al porto di Ancona - Tuttoggi

Un vasto incendio e’ divampato intorno a mezzanotte e mezza nel porto di Ancona. Coinvolti diversi capannoni di cantieristica navale. Per estinguere il rogo, al lavoro 16 squadre dei vigili del fuoco provenienti anche da altri comandi delle Marche. Non si segnalano vittime o feriti, l’incendio e’ sotto controllo, ma sono in corsoverifiche sulla qualita’ dell’aria.

sat/red (fonte video: Vigili del Fuoco)