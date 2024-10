Vasco Rossi ricorda il papà: "Non ti piegasti al nazi-fascismo, ora sono tornati" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Il 31 ottobre del 1979 te ne sei andato piegato dalla fatica". Vasco Rossi ricorda con queste parole il papà, Giovanni Carlo Rossi, a 45 anni dalla scomparsa (morì il 31 ottobre 1979), attraverso un messaggio in un post su Instagram. Nella foto postata dal rocker, compare una immagine antica che ritrae il padre in uniforme.

"Ricordo ancora il tuo mezzo sorriso, caro papà… dolce e gentile… L’altra metà te l’avevano portato via i due anni di lager Nazista a Dortmund che avevi dovuto scontare per non esserti voluto piegare alla barbarie del Nazi Fascismo. Non ci crederai… ma sono tornati… lupi travestiti da agnelli…bulli.. arroganti e le facce ghignanti", le parole di Vasco.

"Con i loro deliri..i loro dileggi..la loro propaganda…e la stessa ignoranza! Io resto orgoglioso di te! Viva Giovanni Carlo Rossi…Papà Carlino!", scrive ancora Vasco.