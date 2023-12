Varese, sanzioni per 89mila euro per 81 tassisti abusivi a Malpensa - Tuttoggi.info

VARESE (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle di Malpensa hanno individuato nel corrente anno 81 “tassisti abusivi”. I soggetti sono stati colti nell’atto di procacciare la clientela in aeroporto in violazione delle prescrizioni previste per lo svolgimento del servizio di piazza o di noleggio con conducente. Nel complesso sono state elevate sanzioni amministrative per quasi 89.000 euro, 31 vetture sono state sottoposte a fermo amministrativo dai 2 agli 8 mesi, 8 sono state sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca.(ITALPRESS)

