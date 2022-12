Varese, Frode fiscale per 34 milioni. Chiuse le indagini, 23 indagati - Tuttoggi

La Guardia di Finanza di Varese ha notificato gli avvisi di chiusura delle indagini preliminari per i 23 protagonisti di una frode fiscale perpetrata, attraverso la costituzione di società “cartiere” con le quali gli indagati hanno emesso e ricevuto fatture per operazioni inesistenti coinvolgendo molteplici società operanti principalmente nel territorio lombardo e piemontese. Moltissime le aziende finite sotto la lente d’ingrandimento dei finanzieri hanno beneficiato di 30 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti.