 Varchi "Piano Casa misura strutturale contro l'emergenza abitativa" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Varchi “Piano Casa misura strutturale contro l’emergenza abitativa”

ItalPress

Varchi “Piano Casa misura strutturale contro l’emergenza abitativa”

Gio, 05/11/2026 - 22:03

Condividi su:


PALERMO (ITALPRESS) – Sul Piano Casa “si stanno seguendo due percorsi, anche sulla base dei pilastri che lo reggono: da un lato c’è l’esigenza di dare una risposta nelle grandi città, che vantano più immobili di edilizia residenziale pubblica; dall’altro bisogna gestire con un grande piano di housing sociale per la ristrutturazione di immobili e raggiungere sia la rigenerazione urbana sia la garanzia di affitti calmierati”. Così la deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi a margine dell’incontro “Piano Casa. Opportunità e prospettive per il territorio”, allo Stand Florio a Palermo.
xd8/sat/gsl

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!