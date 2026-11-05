Varchi "Piano Casa misura strutturale contro l'emergenza abitativa" - Tuttoggi.info





PALERMO (ITALPRESS) – Sul Piano Casa “si stanno seguendo due percorsi, anche sulla base dei pilastri che lo reggono: da un lato c’è l’esigenza di dare una risposta nelle grandi città, che vantano più immobili di edilizia residenziale pubblica; dall’altro bisogna gestire con un grande piano di housing sociale per la ristrutturazione di immobili e raggiungere sia la rigenerazione urbana sia la garanzia di affitti calmierati”. Così la deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi a margine dell’incontro “Piano Casa. Opportunità e prospettive per il territorio”, allo Stand Florio a Palermo.

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