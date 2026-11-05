Varchi "Cateno De Luca risorsa che può contribuire alla vittoria del centrodestra" - Tuttoggi.info





PALERMO (ITALPRESS) – “Cateno De Luca ha scompaginato di più gli equilibri nel campo largo che nella nostra coalizione. Credo che averlo in maggioranza di centrodestra sia una risorsa che può contribuire alla vittoria a livello sia nazionale che regionale. La sua è una scelta di campo, con lealtà e onestà intellettuale parteciperà a tutte le competizioni nella medesima compagine: saluto con favore un significativo allargamento della maggioranza di centrodestra, senza fare pronostici avventati”. A dirlo è la deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi a margine dell’incontro “Piano Casa. Opportunità e prospettive per il territorio”, allo Stand Florio a Palermo.

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