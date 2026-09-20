Vannacci "La Russa dice no ad alleanza? Problema che non ci riguarda" - Tuttoggi.info





ORVIETO (TERNI) (ITALPRESS) – “Il presidente La Russa ha detto mai con Vannacci? È un problema che non ci riguarda, noi facciamo politica come Futuro Nazionale, andiamo avanti, le eventuali alleanze si fanno a ridosso delle elezioni, noi ancora non sappiamo la data ne se ci sarà una nuova legge elettorale”. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, a margine della due giorni del partito, “Il futuro dell’Italia. Il sovranismo sociale per una vera identità europea”. “Ritengo che ognuno fa le sue strategie, e fa le sue tattiche, poi vedremo – ha aggiunto Vannacci – io non considero la politica come l’arte del compromesso, quindi pensare che il politico possa essere ondivago e cambiare posizione a seconda di quelle che sono le convenienze, personalmente penso che la politica sia l’arte del servizio al cittadino”.

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