Vandali a Paciano, forate gomme a 40 auto: controlli a tappeto e indagini

Un intero borgo preso di mira dai vandali, con circa 40 auto con le gomme squarciate. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Paciano. A farne notizia è stata l’amministrazione comunale, condannando il gesto.

Ad indagare sono i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve che insieme alla polizia locale hanno anche avviato un’attività di pattugliamento per evitare che gli atti vandalici possano ripetersi.

“Riponiamo fiducia nel loro lavoro e li ringraziamo, – viene evidenziato dal Comune di Paciano – così come ringraziamo tutti coloro i quali sono in campo per ridurre al minimo i disagi. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alle persone vittima di questo fatto che colpisce ognuno di noi”.