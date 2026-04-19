Vance ringrazia Papa Leone “Disaccordi ci sono ma realtà è complessa” - Tuttoggi.info

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Vance ringrazia Papa Leone “Disaccordi ci sono ma realtà è complessa”

ItalPress

Vance ringrazia Papa Leone “Disaccordi ci sono ma realtà è complessa”

Dom, 19/04/2026 - 10:17

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ROMA (ITALPRESS) – “Sono grato a Papa Leone per avere detto questo. Mentre la narrazione mediatica alimenta costantemente i conflitti – e sì, ci sono stati e ci saranno disaccordi reali – la realtà è spesso molto più complessa”. Così, su X, il vicepresidente americano JD Vance, replicando al Pontefice che ieri in volo dal Camerun all’Angola ha spiegato di non essere affatto nel suo interesse dibattere con Trump.
“Papa Leone – aggiunge Vance – predica il Vangelo, come è giusto che sia, e questo inevitabilmente significa che offre le sue opinioni sulle questioni morali del momento. Il Presidente – e l’intera amministrazione – si adoperano per applicare questi principi morali in un mondo caotico. Sarà nelle nostre preghiere, e spero che noi saremo nelle sue”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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