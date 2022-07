Van Aert vince per distacco la 4^ tappa del Tour - Tuttoggi

CALAIS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Wout Van Aert vince la quarta tappa del Tour de France 2022, la Dunkerque-Calais 171,5 chilometri. Grande azione della Jumbo-Visma a circa 11 km dal traguardo, con il belga che poi scappa via in solitaria e va ad imporsi tagliando il traguardo in 4h01’37”. Prima vittoria per Van Aert, che si conferma così maglia gialla. Seconda posizione per il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), terzo il francese Christophe Laporte (Jumbo-Visma). Si torna in strada domani, mercoledì, per la quinta tappa, la Lille-Arenberg Port du Hainaut di 157 chilometri (partenza fissata alle ore 11.30).

