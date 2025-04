Valeria Marin e la mamma, gelo a Domenica In: "Sbloccami il cellulare" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Gelo tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù. Il rapporto tra la showgirl e la mamma finisce sotto i riflettori a Domenica In. Mara Venier accoglie la signora Gianna come ospite per un’intervista. “Quando Valeria è entrata nel mondo dello spettacolo, che io non conoscevo, mi sono spaventata. Ho lasciato il mio lavoro per seguirla a Roma, ho cambiato la mia vita e me ne dolgo non poco. Amavo il mio lavoro, non ero una disoccupata”, dice.

“Guadagnavo bene, mi piaceva da morire quello che facevo. Sono stata vicina a Valeria? E chi se ne frega, è stato strategicamente sbagliato. L’ho aiutata molto più di quanto non si sappia”, aggiunge. Quindi, si parla del rapporto con la figlia, che assiste alla conversazione dalla regia. “Non abbiamo litigato. Poi non c’è più tempo per ricomporre tutto? Pazienza”, dice la signora. “Io sto zitta, le cose private devono rimanere tali. E’ un altro discorso se le usi sui giornali o in televisione, non lo approvo. C’è sofferenza? Allora sui giornali non ne parli. Valeria è fragile? Un’altra domanda?”, replica l’ospite.

La situazione non migliora quando Valeria Marini entra in studio. “Non si fa, non è corretto”, dice la signora Gianna. “Se ho sbagliato, ti chiedo scusa. Non me ne sono resa conto. Per te, ci sono e ci sarò sempre”, il tentativo di Valeria Marini, apparentemente respinta. “Le cose private non vengono messe in piazza, le ha sbandierate ovunque”, replica la madre. Nessuna risposta positiva nemmeno alla richiesta estrema: “Mamma, mi sblocchi sul cellulare?… Io ti vorrò sempre bene e ci sarò”.