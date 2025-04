Valducci "Invimit ponte tra Stato e SGR private" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Con il nuovo piano la governance di Invimit, insediata nel luglio dello scorso anno, ha riposizionato la società nella direzione originaria pensata dal legislatore 14 anni fa: non essere in competizione con le altre SGR sul mercato, ma fungere da ponte tra lo Stato e il mercato delle SGR private”. Lo ha detto Mario Valducci, Presidente di Invimit SGR, intervenuto a Radar, il format di Formiche TV in onda su Urania TV. “Non siamo noi a decidere se un edificio debba diventare uno studentato o un social housing ma chiediamo al mercato di indicare la destinazione – aggiunge -. Parliamo di immobili da sviluppare localmente, con costruttori del territorio. Il deficit di alloggi per i lavoratori è un’urgenza. Funzionari pubblici vincitori di concorso rinunciano al trasferimento perché gli affitti eroderebbero il 70-80% dello stipendio. Anche imprenditori e strutture alberghiere fanno fatica a trovare alloggi per il personale. Non parliamo più di case popolari, ma di affitti abbordabili per chi lavora”.

mgg/gtr

(Fonte video: Utopia Studios)