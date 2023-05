“Andrò ad Abbiategrasso per esprimere la mia solidarietà alla docente aggredita e per lanciare un segnale che lo Stato, il Ministro dell’Istruzione e più in generale il Governo sono vicini a tutto il personale ella scuola”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

