 Valditara "Onorare la bandiera italiana nelle scuole" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Valditara “Onorare la bandiera italiana nelle scuole”

ItalPress

Valditara “Onorare la bandiera italiana nelle scuole”

Gio, 08/01/2026 - 15:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “All’indomani della ricorrenza del 7 gennaio, Giornata nazionale della Bandiera istituita con la legge 31 dicembre 1996, n.671 per celebrare la nascita del Tricolore e promuovere nelle comunità scolastiche la conoscenza dei valori fondativi della Repubblica, si richiama l’attenzione sull’importanza della bandiera italiana quale simbolo di unità di tutti gli italiani e segno distintivo dell’identità della nostra Nazione. È fondamentale che gli studenti conoscano la storia e il valore costituzionale del Tricolore, come previsto, peraltro, dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in una circolare inviata ai dirigenti degli uffici scolastici regionali e degli istituti.

sat/mca1
(Fonte video: Ministero dell’Istruzione e del Merito)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!