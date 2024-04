Valditara "Calabria tra regioni con maggiori possibilità di sviluppo" - Tuttoggi.info

CATANZARO (ITALPRESS) – “La Calabria è una delle regioni italiane con maggiori possibilità di sviluppo: proprio qui, lo scorso 9 giugno, ho presentato Agenda Sud, il piano con il quale abbiamo stanziato 325 milioni di euro per le scuole del Mezzogiorno, per colmare il divario in termini di apprendimento con altre aree d’Italia”. Così il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in occasione della conferenza di presentazione del progetto “Recapp Cal”.

“Il nostro obiettivo è contrastare la dispersione scolastica e garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità. Perché dalla valorizzazione dei talenti dei singoli parte anche lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio”, sottolinea Valditara. vbo/gsl

(Fonte video: Canale YouTube Giuseppe Valditara)