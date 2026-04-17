 Valcu "Sud e Sicilia in particolare sono un valore strutturale per BNL" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Valcu “Sud e Sicilia in particolare sono un valore strutturale per BNL”

ItalPress

Valcu “Sud e Sicilia in particolare sono un valore strutturale per BNL”

Ven, 17/04/2026 - 15:02

Condividi su:


PALERMO (ITALPRESS) – “Il Sud, e particolarmente la Sicilia, è un valore strutturale per noi”. Lo ha sottolineato Ruxandra Valcu, Chief Commercial Officer BNL BNP Paribas, a margine del Roadshow di BNL BNP Paribas, oggi a Palermo. “Troviamo nelle nostre radici una presenza strutturale che si abbina molto con una territorialità che ha dimostrato resilienza in questi ultimi anni. Post pandemia la Sicilia cresce del 9,3%, più del Sud, più dell’Italia, più della Spagna. Questo significa che il territorio riesce ad abbinare quelle che sono le potenzialità e i valori, le ricchezze presenti con quella che è la dinamica mondiale della crescita. Lo fa attraverso settori di punta, sì, il turismo sicuramente, ma anche la logistica, e a noi permette di essere presenti a supporto di questa economia reale. Vale oltre il 21% del nostro potenziale che sviluppiamo a livello nazionale nel territorio Sud. Dunque, sicuramente un posizionamento strategico su cui puntiamo anche nel futuro, e siamo qua oggi per ascoltare questa imprenditorialità e cercare di trovare una visione concreta in un contesto macroeconomico che è tutto meno stabile, ma dove la resilienza fa la differenza”. xd6/vbo/mca1

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!