Vaiolo delle scimmie, primo caso di nuova variante Mpox in Germania - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – L’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, comunica la “conferma del primo caso in Germania di Mpox clade 1b”, la nuova variante dell’ex vaiolo delle scimmie emersa in Africa, considerata più aggressiva.

“L’infezione è stata contratta all’estero e rilevata il 20 ottobre”, informa oggi l’agenzia Ue che sta “monitorando attentamente la situazione”.

Dopo che il 15 agosto a Stoccolma in Svezia, era stato identificato un caso di Mpox clade 1b importato da un Paese africano, l’Ecdc aveva evidenziato “la probabilità di ulteriori casi di Mpox clade 1 importati a causa degli stretti collegamenti di viaggio tra Europa e Africa. Mentre il rischio di trasmissione sostenuta di Mpox in Europa rimane basso”, conferma anche oggi l’agenzia, l’Ecdc raccomanda comunque “una maggiore preparazione, una vigilanza continua e una rapida attuazione delle misure di controllo al momento del rilevamento di un caso”.

L’Ecdc invita “chi viaggia nelle aree colpite dall’epidemia di Mpox” a “consultare il proprio medico o un centro di medicina dei viaggi per valutare l’idoneità alla vaccinazione”. “Per trasmettere il virus è necessario uno stretto contatto fisico”, precisa l’agenzia. “Le persone devono essere consapevoli dei sintomi” dell’infezione, “che includono eruzione cutanea, febbre, mal di testa e dolori muscolari, e cercare assistenza medica se li avvertono”.