Vaia: "Persone con disabilità mentale devono avere un progetto di vita attorno" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Questa giornata, il Giubileo della salute mentale, segue la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo e segue di una decina di giorni il ritorno a Santa Marta di Papa Francesco. Questi eventi hanno in comune la centralità della fragilità, il superamento della teoria del ‘super uomo’ e della ‘super donna’, e la misurazione della nostra capacità come società di essere inclusivi. Francesco continua a fare il Papa e ha avuto un progetto di vita intorno. Così come le tante persone con disabilità, a partire oggi dalle persone con disabilità mentali, che devono avere un progetto di vita intorno a loro. Ed essere pienamente attive nella società e nel lavoro”. Così Francesco Vaia, componente dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, nel suo intervento alla celebrazione del Giubileo della salute mentale, oggi a Roma.

“Ieri è stato presentato con il nostro contributo in Senato da parte del ministro delle Riforme e da rappresentanti del Parlamento di varie forze politiche un disegno di legge delega che incentiva le imprese ad assumere stabilmente i ragazzi con disabilità, a definire il Certificato di inclusione, ad istituire il ‘Disability manager’ per le imprese – ha ricordato Vaia – Un passo avanti, una legge, che abbiamo esortato debba essere affidata all’Intergruppo parlamentare perché sia veramente un impegno di tutte le forze politiche sia del Parlamento che del Governo. Una legge – ha concluso – che sarà apripista verso un cambio vero di prospettiva che dia centralità al welfare, al sociosanitario per troppo tempo scotomizzato”.