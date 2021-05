Vaga spaesato in ciabatte e lenzuolo | Positivo al Covid - Tuttoggi

I carabinieri di orvieto soccorrono il 43enne a Ciconia, frazione di Orvieto. L'uomo è stato portato in ospedale, ma è stato multato per inosservanza della quarantena

Vagava in stato confusionale, in ciabatte e coperto da un lenzuolo, lungo la variante della SS71 di Orvieto in località Ciconia. È quanto successo ieri – 8 maggio – a un commerciante 43enne della città della Rupe.

La segnalazione è scattata con la segnalazione al 112 da parte di un concittadino.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri che ha rintracciato l’uomo, lo hanno tranquillizzato ed hanno chiamato un’ambulanza affinché ne verificasse le condizioni di salute.

Dopo i primi accertamenti l’uomo è risultato essere sottoposto all’obbligo della quarantena disposta dall’autorità sanitaria, poiché positivo al Covid-19. È stato quindi accompagnato dai sanitari del 118 presso il locale ospedale per ulteriori accertamenti.

Per l’uomo, soccorso in stato di confusione, è comunque scattata la denuncia per inosservanza della quarantena.