 Vacherot trionfa a sorpresa e conquista Atp Shanghai, battuto il cugino Rinderknech - Tuttoggi.info
Vacherot trionfa a sorpresa e conquista Atp Shanghai, battuto il cugino Rinderknech

Dom, 12/10/2025 - 14:03

(Adnkronos) – Finale in famiglia. Valentin Vacherot trionfa a sorpresa al torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 9.196.000 dollari). Il 26enne monegasco, numero 204 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha superato in finale il cugino, il trentenne francese Arthur Rinderknech, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3 in due ore e 15 minuti.  

Oltre a conquistare il primo titolo della carriera Vacherot compirà domani un grande salto in classifica, portandosi al numero 40 del mondo, suo best ranking. Rinderknech salirà invece al numero 28.  

