Vaccino, Speranza “Lavoriamo per allargare terza dose ad altre fasce” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “La terza dose in questo momento è fortemente raccomandata per gli over 60, a tutte le persone fragili e a tutti coloro che hanno fatto la dose unica del vaccino Johnson”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa. “La prossima settimana lavoreremo per allargare la terza dose anche ad altre fasce. Dove si hanno più vaccinazione l’incidenza è più bassa”, ha aggiunto.

“Nel nostro Paese il numero dei contagi è in risalita, ma l’Italia mantiene i dati migliori. Tutto questo anche grazie alla campagna di vaccinazione, con numeri molti importanti. Stiamo accelerando anche sulle terze dosi”, ha spiegato. Per il ministro “il sistema a colori è vigente in Italia e in questo momento è tutta bianca. Il cambio di colore avviene sulla base delle ospedalizzazioni, nessuna regione, a oggi, ha le condizione per uscire dalla zona bianca”. Inoltre “il green pass ha avuto anche un effetto stimolante per la campagna di vaccinazione, l’intenzione del governo è di continuare a utilizzare questo strumento, non sono all’ordine del giorno modifiche”. Infine, sullo stato d’emergenza “il governo su una materia così delicata deciderà nelle settimane precedenti alla scadenza. I dati che vediamo e misuriamo ci consegnano una crescita della curva, ma si farà la valutazione finale solo nei giorni precedenti alla scadenza dello stato d’emergenza”, ha concluso Speranza.

