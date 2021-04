Vaccino, Sda consegna 105 mila dosi AstraZeneca in Sicilia - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Il corriere espresso Sda di Poste Italiane sta provvedendo in queste ore alla consegna in Sicilia di 105 mila vaccini Astrazeneca. Le ultime consegne sono destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (23.100), Milazzo (13.000), Enna (3.400), Palermo (26.000), Erice Casa Santa (9.000), Siracusa (8.300), Ragusa (6.700), Augusta (1.000), Agrigento (9.000), e Caltanissetta (5.500).

Salgono così a circa 400 mila le dosi anti-Covid recapitate da Sda nei centri dell’Isola dall’inizio delle forniture. Entro Pasqua il corriere di Poste Italiane gestirà oltre 3 milioni 100 mila forniture su tutto il territorio nazionale.

Poste Italiane ricorda che la dose vaccinale è prenotabile dai cittadini rientranti nei target interessati attraverso i consueti canali messi a disposizione dall’azienda: la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato – telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi) -, i 687 sportelli ATM Postamat e attraverso la rete dei 2.300 portalettere operanti sull’Isola. Resta inteso che le prenotazioni sono subordinate alle disponibilità di slot stabiliti dai centri vaccinali. Qualora in fase di richiesta non fosse possibile procedere, si consiglia di riprovare nei giorni successivi ovvero quando le istituzioni comunicheranno nuove disponibilità.

(ITALPRESS).