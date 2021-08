“Gli insegnanti per l’85 per cento hanno già scelto di vaccinarsi, quindi mi sembra che la risposta la stiano già dando. Io sono contro ogni tipo di obbligo, di multa e di divieto e gli insegnanti stanno rispondendo alla grande senza che nessuno li costringa”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, presente oggi a Milano in un banchetto allestito in viale Papiniano per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia.

fmo/pc/gtr