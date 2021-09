“Bisogna fare tutto ciò che è possibile per aggredire questo virus criminale. Non appena da Roma arriveranno le indicazioni e, soprattutto, il Governo avrà formalizzato sulla terza dose, noi come Regione Siciliana ci adopereremo, sperando che la riluttanza di una sparuta minoranza di siciliani nei confronti del vaccino possa essere superata”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in occasione di una visita nella città di Messina.

