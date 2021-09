“Comincia la fase tre della campagna vaccinale lombarda che prevede la somministrazione della dose aggiuntiva e di quella di richiamo per i soggetti fragili e vulnerabili. Con grande soddisfazione posso dire che circa l’87 per cento dei lombardi ha già ricevuto almeno la prima dose e circa l’82 per cento ha completato il ciclo vaccinale”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

