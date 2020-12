“Oggi è un bel giorno per l’Italia e per l’Europa, abbiamo un’arma in più per combattere il Covid, ma serviranno ancora prudenza e attenzione”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, all’Istituto Spallanzani di Roma, in occasione dell’avvio della campagna vaccinale contro il Sars-Cov2.

mac/sat/red