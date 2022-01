Vaccino Covid, a febbraio disponibili oltre 210mila dosi. Prenotazioni da oggi

A disposizione 195mila dosi di vaccino per gli adulti e 15.500 per i bimbi. Prima dose, raggiunto l'84,5% degli umbri vaccinabili: i dati

Oltre 210mila dosi di vaccino contro il Covid disponibili a febbraio in Umbria nei vari punti vaccinali della regione.

La Regione Umbria, infatti, proseguendo la pianificazione delle vaccinazioni, annuncia che nel secondo mese dell’anno saranno disponibili 195mila dosi per chi ha oltre 12 anni e 15.500 di vaccino pediatrico Pfizer destinato ai bimbi dai 5 agli 11 anni.

Vaccino a febbraio, prenotazioni da oggi pomeriggio

Sarà possibile prenotarsi dal pomeriggio di oggi (mercoledì 26 gennaio) mediante il portale regionale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/ , in farmacia e con l’App SanitApp. Al fine di garantire la massima adesione alla campagna vaccinale, si ricorda che è possibile effettuare la vaccinazione anche nelle farmacie aderenti e rivolgendosi al proprio medico curante.

Si raccomanda a coloro che hanno effettuato la prenotazione e sono impossibilitati a rispettarla, di cancellare l’appuntamento per liberare un posto utile agli altri cittadini, seguendo le istruzioni contenute al seguente link: https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/disdire-spostare-prenotazione.

Vaccino, prima dose all’84,5% degli umbri vaccinabili

Per quanto riguarda i dati delle vaccinazioni in Umbria aggiornate a oggi, 26 gennaio, risultano vaccinati con la prima dose l’84,5% degli umbri vaccinabili (728.770 persone), mentre l’83% (716.552) ha anche la seconda. Il 53,44% ha invece ricevuto la terza dose (458.232). Considerando anche i guariti dal Covid negli ultimi tempi (il cui dato non è tuttavia disponibile), senza dubbio la copertura della popolazione umbra è molto alta.

Le vaccinazioni pediatriche

Intanto continuano ad aumentare le nuove dosi effettuate: il dato del 26 gennaio parla di 9.079 prime dosi somministrate. Merito soprattutto delle vaccinazioni pediatriche. Il dato fornito dalla dashboard della Regione Umbria presenza delle incongruenze, ma risultano aver ricevuto il vaccino pediatrico Pfizer (destinato appunto alla fascia 5 – 11 anni) 14.227 bambini, dei quali 4.699 hanno già fatto anche la seconda dose. Tuttavia il dato dei vaccinati per fascia d’età indicato nelle tabelle non corrisponde, risultando un numero inferiore (oltre 1.800 in meno per quanto riguarda le prime dosi) di bambini immunizzati nella fascia fino agli 11 anni.