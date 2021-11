Vaccino, Ciavatta "A San Marino copertura oltre 80% per le prime dosi" - Tuttoggi

“La situazione è assolutamente sotto controllo, a San Marino la

percentuale di vaccinazione resta altissima, ma non abbassiamo

la guardia”. Lo ha detto Roberto Ciavatta, segretario di Stato

la guardia". Lo ha detto Roberto Ciavatta, segretario di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, nel corso di un'intervista all'agenzia di stampa Italpress, in merito alla pandemia di Covid-19.