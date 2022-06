Vaccini:Speranza “Campagna riparte in autunno, positivi stiano a casa” - Tuttoggi

“Si è gradualmente superato il grosso delle restrizioni e non sono all’ordine del giorno revisioni, la sfida ora è puntare sulla responsabilità dei singoli, ma chi è contagiato deve rimanere a casa: l’isolamento non si discute”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato oggi da Repubblica. “Le mascherina ad esempio in certi casi continuano a essere raccomandate. I più fragili devono essere tutelati sempre, e la campagna di vaccinazione ripartirà con i richiami autunnali, coinvolgendo il più possibile i presidi territoriali – medici di famiglia e farmacie – e con la riapertura di alcuni grandi hub” aggiunge Speranza. (ITALPRESS).

Photo credits www.agenziafotogramma.it