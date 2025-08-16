 Vaccini, Schillaci revoca Nitag dopo polemica per nomina due membri sostenuti dai No Vax - Tuttoggi.info
Vaccini, Schillaci revoca Nitag dopo polemica per nomina due membri sostenuti dai No Vax

Vaccini, Schillaci revoca Nitag dopo polemica per nomina due membri sostenuti dai No Vax

Sab, 16/08/2025 - 13:03

(Adnkronos) – Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha firmato il decreto di revoca del Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni (National Immunization Technical Advisory Group – Nitag). E’ quanto comunica il ministero della Salute in una nota, aggiungendo che in particolare, si ritiene necessario avviare un nuovo procedimento di nomina dei componenti del Nitag per coinvolgere tutte le categorie e gli stakeholder interessati. 

“La tutela della salute pubblica richiede la massima attenzione e un lavoro serio, rigoroso e lontano dal clamore – dichiara Schillaci – . Con questo spirito abbiamo sempre lavorato e continueremo ad agire nell’esclusivo interesse dei cittadini”. 

Nei giorni scorsi il gruppo è finito al centro delle polemiche per le posizioni di due suoi membri, Eugenio Serravalle e Paolo Bellavite, noti per aver espresso pubblicamente opinioni critiche contro i vaccini, in particolare contro quelli pediatrici e contro i vaccini anti-Covid. 

