Vaccini, Schillaci revoca le nomine del gruppo NITAG - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro della Salute,, ha firmato il decreto di revoca del(National Immunization Technical Advisory Group – NITAG). Lo comunica il ministero in una nota sottolineando che “in particolare, si ritiene necessario avviare un nuovo procedimento di nomina dei componenti del Nitag per coinvolgere tutte le categorie e gli stakeholder interessati”.

“La tutela della salute pubblica richiede la massima attenzione e un lavoro serio, rigoroso e lontano dal clamore – dichiara il Ministro Schillaci -. Con questo spirito abbiamo sempre lavorato e continueremo ad agire nell’esclusivo interesse dei cittadini”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS)