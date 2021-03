“Mi sembra che Bertolaso abbia corretto tutto quello che c’era da correggere, la Lombardia è la Regione d’Italia che ha vaccinato più persone. Se arriveranno i vaccini promessi, entro l’estate dobbiamo mettere in sicurezza tutti gli italiani che ne hanno bisogno”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa nei pressi della Camera, in merito ai vaccini in Lombardia.

