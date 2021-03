“La Sicilia ha 9 hub vaccinali particolarmente frequentati, e si conferma prima regione in Italia per numero di vaccinati”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine della visita a Catania del commissario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo.

sat/red (fonte video: Regione Siciliana)