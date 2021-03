Vaccini, Meloni “Speranza venga a riferire in Parlamento” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo chiesto oggi al ministro Speranza di venire a riferire in Parlamento sulla questione vaccini, tutti ci rendiamo conto della velocità in cui si è lavorato, c’è il grandissimo fallimento della Commissione europea ma trovo che sia scandaloso aver passato 48 ore di totale indeterminatezza con neanche un esponente del governo a chiarire, una timidezza che il governo non si può permettere”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine dell’incontro con la ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

(ITALPRESS).