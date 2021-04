Prosegue la campagna vaccinale a Palermo, nell’hub della Fiera del Mediterraneo. Un’organizzazione considerevolmente migliorata e file ormai praticamente scomparse. Per alleggerire ulteriormente le code, oggi, è possibile vaccinarsi dalle 20 alle 24: “La risposta è stata delle migliori”, commenta il Commissario per l’emergenza Covid per la Provincia di Palermo, Renato Costa. mra/vbo/r