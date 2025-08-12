 Vaccini, 'esperti scettici nominati nel Nitag': se ne occupa anche il British Medical Journal - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Vaccini, ‘esperti scettici nominati nel Nitag’: se ne occupa anche il British Medical Journal

tecnical

Vaccini, ‘esperti scettici nominati nel Nitag’: se ne occupa anche il British Medical Journal

Mar, 12/08/2025 - 17:03

Condividi su:

Image

(Adnkronos) – Una delle riviste scientifiche più prestigiose al mondo, il ‘British Medical Journal’ (Bmj), torna sulle polemiche relative alle nomine nel nuovo Nitag, il Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni, raccontando la levata di scudi della comunità medico-scientifica per due esperti che in passato hanno avuto posizioni contrarie alle vaccinazioni Covid. Una decisione del ministro della Salute Orazio Schillaci che – secondo il ‘Bmj’ “sta scuotendo la comunità scientifica del Paese”. L’aricolo, firmato da Marta Paterlini, ricorda che “le nomine più controverse sono state quelle di Eugenio Serravalle e Paolo Bellavite, noti per la loro aperta opposizione ai vaccini, compresi quelli pediatrici e quelli contro il Covid”.  

Contrari a queste nomine la Fnomceo, che ha scritto una lettera al ministro della Salute, Il Patto Trasversale per la Scienza ha lanciato una raccolta di firme per chiedere al ministro Schillaci di tornare indietro con oltre 15mila adesioni. “Francesca Russa – ricorda l’articolo sul ‘Bmj’ – direttrice della prevenzione per la regione Veneto, una delle regioni più grandi e popolose d’Italia, si è dimessa dal comitato a causa della decisione” di inserire nel nuovo Nitag Serravalle e Bellavite. L’epidemiologa Stefania Salmago ha spiegato alla rivista che “il Nitag non è un forum per opinioni, ma un organo tecnico”,  

 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!