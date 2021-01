“Stiamo andando come speravamo e cioè con un ritmo che è tra i più alti in Italia e ci consentirà di terminare questo primo giro degli operatori sanitari, socio-assistenziali e degenti Cra con ogni probabilità entro la metà di febbraio, compreso il richiamo”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, al termine della visita all’hub per le vaccinazioni allestito alla Fiera di Bologna.

cin/sat/red