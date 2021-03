Messina è tra le prime città in Sicilia ad avviare la vaccinazione domiciliare per gli over 80. Stamane due squadre con quattro medici si sono recate nella zona Nord e nella zona Sud per raggiungere circa 25 appartamenti. La prima anziana vaccinata direttamente a casa è stata una donna: Francesca Natoli, di 84 anni, ex insegnante. cav/vbo/r