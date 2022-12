Vaccinazioni antinfluenzali, in un click tutti gli aggiornamenti quotidiani - Tuttoggi

Mappe, grafici e tabelle realizzati in collaborazione con PuntoZero Scarl

Da oggi è online sul Portale Salute della Regione Umbria una nuova dashboard dedicata alle vaccinazioni antinfluenzali realizzata in collaborazione con PuntoZero Scarl.

Lo riferisce l’assessore alla salute e alle politiche sociali, Luca Coletto, secondo cui “la dashboard fornisce un aggiornamento quotidiano sull’avanzamento della campagna vaccinale regionale ed è strutturata con grafici, tabelle e mappe che facilitano la lettura del numero dei soggetti vaccinati suddivisi per fasce d’età, distretto sanitario, comune di residenza, percentuale di vaccinati su popolazione residente. Sono inoltre presenti dei tasti per la consultazione dei dati che consentono di visualizzare i dati per singola fascia d’età, per azienda sanitaria, per tipo di struttura erogante, per date di vaccinazione. Una parte dei dati della dashboard verrà pubblicata anche in formato opendata in modo da consentire l’utilizzo, la rielaborazione e la distribuzione dei dati“.