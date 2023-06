La V elementare di Pieve delle Rose si ritrova 50 anni dopo "Noi, pionieri del tempo pieno" - Tuttoggi.info

Nel 1973 erano compagni di banco, oggi adulti con mille storie e ricordi | In 13 si sono ritrovati in questa nostalgica e piacevole réunion

Prima compagni di banco alle elementari, oggi – 50 anni dopo – adulti con qualche capello bianco in più e tanti ricordi da far riemergere.

Gli alunni della V classe di Pieve delle Rose di Città di Castello hanno deciso di rivedersi ancora, da quel lontano 1973, in una spensierata réunion, portando a galla aneddoti con protagoniste le maestre Milena Maio e Clara Scopa le quali, col pieno supporto del direttore Luigi Angelini, allora avevano dato vita ad un esperimento – il cosiddetto ‘tempo pieno’ – che poi sarebbe diventato la regola: e quei bambini non lo sapevano ancora, ma in pratica rappresentavano dei pionieri.

Giordano Falleri, Patrizia Calabresi e Valeria Vaccari in un attimo hanno deciso che era il caso di darsi da fare, e subito è partito il ‘tam tam’. Si sono ritrovati in 13, non tutti, ma alcuni vivono all’estero, altri comunque lontani, qualcuno impossibilitato – con rammarico – a venire.

Tutti loro, in un locale della zona, si sono riabbracciati e raccontati da adulti ma con lo stesso spirito di allora: Marinella, Alfio, Saveria, Lorella, Antonella, Marco, Maurizio, Luca, Marcello e Giuliana, oltre ovviamente i promotori, si son lasciati andare con le rispettive in un clima di condivisione ed empatia totale: col particolare che, diversamente da allora, avrebbero desiderato che la campanella del ‘liberi tutti’ suonasse il più tardi possibile.