Utah batte Washington, Fontecchio in campo nel finale - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Vittoria casalinga per Utah Jazz nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Il quintetto di coach Hardy ha infiammato gli oltre 18mila spettatori della Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City, superando i Washington Wizards per 120-112. Non sono bastati, agli ospiti, i 30 punti siglati da Beal, top-scorer della serata, mentre i padroni di casa hanno sfruttato la vena realizzativa di Beasley e Clarkson, a referto rispettivamente con 25 e 23 punti. In campo nel finale, tra le fila di Utah, anche Simone Fontecchio, impiegato per 2’46”: immacolata la casella della 27enne ala piccola pescarese, che ha però strappato applausi con una grande stoppata dimostrando di essere sulla strada giusta verso il pieno recupero dopo lo stop per infortunio. Nell’altro match disputato, successo interno anche per i New Orleans Pelicans, che si sono imposti su San Antonio Spurs per 126-117: a rubare la scena è stato l’idolo di casa McCollum, capace di contribuire all’affermazione dei suoi con un bottino personale di 40 punti.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

