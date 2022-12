Utah al tappeto a San Antonio, Fontecchio resta a secco - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta di misura per Utah nella notte italiana della regular-season dell’Nba. I Jazz si sono arresi sul parquet dei San Antonio Spurs per 126-122 nonostante i 32 punti di Markkanen, il più prolifico della serata, e i 25 di Clarkson; tra gli ospiti, in campo per nemmeno 5′ complessivi l’azzurro Simone Fontecchio, a referto con la casella immacolata. Nona affermazione consecutiva per i Brooklyn Nets, che espugnano per 125-117 il campo dei Cleveland Cavaliers, ai quali non bastano i 46 punti siglati da Garland, top-scorer dell’incontro. Super rimonta dei Los Angeles Clippers, che piegano dopo un overtime i padroni di casa dei Detroit Pistons per 142-131 con 32 punti di George. Altri risultati: Miami Heat-Minnesota Timberwolves 113-110; Chicago Bulls-Houston Rockets 118-133; New Orleans Pelicans-Indiana Pacers 113-93; Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets 124-113.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

Condividi su: