Usl Umbria 1, nuova donazione per il Cori di Passignano - Tuttoggi.info

Nuova donazione di Azzurro per l’ospedale per il Cori (Centro Ospedaliero Riabilitazione Intensiva) di Passignano sul Trasimeno. L’associazione della presidente Chiara Maida Pagliaccia ha consegnato, nel corso di una cerimonia che si è tenuta martedì 30 luglio presso la struttura dell’Usl Umbria 1, un lettino elettrico Bobath per trattamento riabilitativo, sgabelli girevoli, vari presidi ed attrezzature per il trattamento fisioterapico: cuscini e fasce elastiche, pesi, polsiere e manubrio, cuscino propriocettivo.

Erano presenti alla cerimonia, oltre alla presidente di Azzurro, Teresa Tedesco, direttore del Presidio Unico Ospedaliero dell’Usl Umbria 1, Maurizio Massucci, direttore del Cori, Sandro Pasquali, sindaco di Passignano sul Trasimeno, Stefano Mortini, presidente del consiglio comunale di Passignano sul Trasimeno, i presidenti delle Avis locali, alcuni consiglieri di Azzurro per l’ospedale e il personale del Cori.

Durante la consegna dei presidi i dottori Tedesco e Massucci hanno dichiarato: “Ringraziamo ancora una volta Azzurro per l’ospedale per l’attenzione che ha verso le nostre strutture. Le attrezzature donate permetteranno di migliorare la qualità dell’offerta riabilitativa del Cori. Inoltre, si sta completando, da parte dell’Azienda sanitaria, l’iter di accoglimento della donazione, sempre dalla stessa associazione, di un ‘Neurotablet’, strumento digitale per la riabilitazione logopedica a distanza”.